Звезда сериала "Школа" игриво позировала на кровати и ошеломила признанием

Певица и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер порадовала своих поклонников достаточно пикантными фото из своей спальни.
На снимках, опубликованных в Instagram, Анна игриво позирует в черном кружевном боди, сидя на кровати. Под фото Тринчер рассказала о своем первом поцелуе - это было с девушкой в 12 лет.
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"Это моя вечеринка! Во сколько у вас был первый поцелуй? У меня в 12 с лучшей подругой ... а что делать? Мы учились", - написала звезда.
Поклонники оценили как внешний вид Тринчер так и ее признание, назвав его смелым.
Ранее Анна Тринчер удивила сеть общим TikTok-видео с певцом 70-летним Михаилом Поплавским. Забавный ролик звезда запостила в Instagram. По сценарию девушка подсаживается к артисту и начинает диалог, в котором намекает на беременность от Поплавского.
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