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четверг, 04 марта 2021 07:45

Звезда сериала "Школа" игриво позировала на кровати и ошеломила признанием

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Певица и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер порадовала своих поклонников достаточно пикантными фото из своей спальни.

На снимках, опубликованных в Instagram, Анна игриво позирует в черном кружевном боди, сидя на кровати. Под фото Тринчер рассказала о своем первом поцелуе - это было с девушкой в ​​12 лет.

Автор: instagram.com/annatrincher_official
  Певица и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер порадовала своих поклонников фото из своей спальни
Певица и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер порадовала своих поклонников фото из своей спальни

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"Это моя вечеринка! Во сколько у вас был первый поцелуй? У меня в 12 с лучшей подругой ... а что делать? Мы учились", - написала звезда.

Автор: instagram.com/annatrincher_official
  ринчер рассказала о своем первом поцелуе - это было с девушкой в ​​12 лет
ринчер рассказала о своем первом поцелуе - это было с девушкой в ​​12 лет

Поклонники оценили как внешний вид Тринчер так и ее признание, назвав его смелым.

Ранее Анна Тринчер удивила сеть общим TikTok-видео с певцом 70-летним Михаилом Поплавским. Забавный ролик звезда запостила в Instagram. По сценарию девушка подсаживается к артисту и начинает диалог, в котором намекает на беременность от Поплавского.

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Дата
04
марта

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