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вторник, 25 мая 2021 15:36

Звезда "Квартала" посветила голым бюстом посреди поля
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Актриса "Женского Квартала" 25-летняя Екатерина Никитина показала откровенные снимки.

На фотографиях, опубликованных в Instagram, позировала топлесс. Никитина появилась только в белых штанах с высокой талией. Образ дополнила широкополой шляпой.

Никитина поражает пикантными фото
Фото: instagram.com/nikitkinna
Никитина поражает пикантными фото
Никитина поражает пикантными фото
Никитина поражает пикантными фото
Никитина поражает пикантными фото

"Без лишнего шума", - подписала актриса фотографии.

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Автором фотографий является фотограф Анастасия Кошман.

Звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина поделилась с поклонниками пикантным видео. На нем артистка позировала в одних только трусиках и с обнаженной грудью.

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25
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