Звезда "Квартала" посветила голым бюстом посреди поля

Актриса "Женского Квартала" 25-летняя Екатерина Никитина показала откровенные снимки.

На фотографиях, опубликованных в Instagram, позировала топлесс. Никитина появилась только в белых штанах с высокой талией. Образ дополнила широкополой шляпой.

Фото: instagram.com/nikitkinna

"Без лишнего шума", - подписала актриса фотографии.

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Автором фотографий является фотограф Анастасия Кошман.

Звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина поделилась с поклонниками пикантным видео. На нем артистка позировала в одних только трусиках и с обнаженной грудью.