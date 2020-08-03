Звезда "Квартала" показала на видео голую грудь

Звезда "Женского Квартала" Екатерина Никитина поделилась с поклонниками пикантным видео.
На нем артистка позировала в одних только трусиках и с обнаженной грудью. Соответствующий ролик она разместила в Instagram.
"Сияй. Сияй. Если твое тело в темноте увижу не я. Сияй", - прокомментировала публикацию Никитина строкой из песни.
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Поклонники звезды засыпали ее комплиментами.
"Огонь", "Как всегда жарко", "Идеальное тело", "Супер", "Обожаю тебя", - пишут в комментариях.
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Недавно 23-летняя Екатерина Никитина порадовала поклонников откровенными фото с пляжа. На одном снимке Никитина позировала в черном бикини на фоне скалы, на другом - на одесском пляже.
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