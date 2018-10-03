Звезда "Игры престолов" выгуляла наряд со смелым декольте

Звезда "Игры престолов" София Тернер была замечена со своим женихом Джо Джонасом в Париже.

Актриса и певец шли из ресторана, когда их поймали папарацци.

На Софи был полосатый костюм, под которым отсутствовало нижнее белье. Дополнила образ очками и сумкой.

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Софи и Джо начали встречаться в 2016 году и в октябре обручились. "Ответила так", - прокомментировала фото с обручальным кольцом с бриллиантом Софи.