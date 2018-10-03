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среда, 03 октября 2018 13:31

Звезда "Игры престолов" выгуляла наряд со смелым декольте
8

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Софи Тернер та Джо Джонас
Софи Тернер та Джо Джонас
Софи Тернер та Джо Джонас
Софи Тернер та Джо Джонас
Софи Тернер та Джо Джонас

Звезда "Игры престолов" София Тернер была замечена со своим женихом Джо Джонасом в Париже.

Актриса и певец шли из ресторана, когда их поймали папарацци.

На Софи был полосатый костюм, под которым отсутствовало нижнее белье. Дополнила образ очками и сумкой.

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Софи и Джо начали встречаться в 2016 году и в октябре обручились.

"Ответила так", - прокомментировала фото с обручальным кольцом с бриллиантом Софи.

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Дата
03
октября

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