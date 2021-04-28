Звезда "Игры престолов" наконец призналась, что родила первенца

Фото: instagram.com/nataliedormer

Британская актриса 39-летняя Натали Дормер три месяца назад родила первенца. Новостью о рождении дочери поделилась только сейчас в подкасте Эстер Ранцен "Это после жизни".

Звезда сериала "Игра престолов" тщательно скрывала свою беременность и рождение ребенка.

"Это идеальная вещь во время пандемии - забеременеть и родить ребенка. Мне кажется, что через 30 лет она, вероятно, будет сидеть в баре и скажет: "Да, я ребенок ковиду ", - сказала Дормер.

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Актриса призналась, что с появлением малыша у нее стало меньше времени на отдых.

"Я абсолютно влюблена в дочь, она - моя радость. Однако сон всегда был очень важен для меня. Это единственный недостаток, но вы же знаете, природа такая умная, что гормоны начинают действовать и все приходит в норму", - добавила звезда.

В начале года звездные супруги 34-летние Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями. У актеров сериала "Игра престолов" родился сын.