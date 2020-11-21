Звезда "50 оттенков серого" стремится выпускать доступные для всех секс-игрушки

Голливудская актриса Дакота Джонсон выпускать игрушки для взрослых. ФОТО: instagram.com/dakota.johnson

Голливудская актриса 30-летняя Дакота Джонсон планирует выпустить игрушки для взрослых под маркой Maude.

Об этом сообщает Vogue.

Актриса считает, что каждый должен иметь доступ к качественным секс-игрушек. Джонсон отметила, что секс - это одна из главных составляющих жизни.

"Индустрия сексуального здоровья уже сто лет принадлежит одним и тем же компаниям, а их подход устарел. Для меня забота о сексуальном здоровье по значимости не уступает заботе о теле. Секс - это особый процесс, к нему нужно относиться соответственно", - сказала Дакота.

Кроме того, актриса будет выпускать органические презервативы и лубриканты. Она утверждает, что все товары будут доступны.

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