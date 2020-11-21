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суббота, 21 ноября 2020 23:46

Звезда "50 оттенков серого" стремится выпускать доступные для всех секс-игрушки

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Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; стремится выпускать доступные для всех секс-игрушки
Голливудская актриса Дакота Джонсон выпускать игрушки для взрослых. ФОТО: instagram.com/dakota.johnson

Голливудская актриса 30-летняя Дакота Джонсон планирует выпустить игрушки для взрослых под маркой Maude.

Об этом сообщает Vogue.

Актриса считает, что каждый должен иметь доступ к качественным секс-игрушек. Джонсон отметила, что секс - это одна из главных составляющих жизни.

"Индустрия сексуального здоровья уже сто лет принадлежит одним и тем же компаниям, а их подход устарел. Для меня забота о сексуальном здоровье по значимости не уступает заботе о теле. Секс - это особый процесс, к нему нужно относиться соответственно", - сказала Дакота.

Кроме того, актриса будет выпускать органические презервативы и лубриканты. Она утверждает, что все товары будут доступны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Создатели первого в Украине секс-шопа рассказали об интимных предпочтениях украинцев


20 лет назад в Украине в Киеве на Подоле открылся первый секс-шоп. В честь юбилейной даты пионеры украинской "сексуальной революции" решили рассказать о том, как создавали рынок интим-товаров в Украине, и составили ТОП-5 самых популярных среди украинцев секс-игрушек.

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