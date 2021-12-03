Звезда "50 оттенков серого" посветила соблазнительными прелестями на страницах глянца

Американская актриса и модель 32-летняя Дакота Джонсон снялась для свежего Town&Country. Она украсила страницы декабрьско-январского выпуска глянца.

Звезда "50 оттенков серого" в эффектных образах предстала перед объективом американской фотографа Аманды Демме. Снимки опубликовали на сайте издания.

Для смелого фотосета Джонсон примерила яркие наряды и украшения от Carolina Herrera, Gucci, Jason Wu и других брендов.

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Фото: Аманда Демме для Town & Country

Звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон снимется в современной адаптации романа Джейн Остин "Убеждение". Выйдет на стриминговой платформе Netflix. Это станет полнометражным режиссерским дебютом театрального режиссера с Бродвея Керри Кракнелла. Сценарий написал Рон Басс, который получил премию "Оскар" за "Человека дождя".