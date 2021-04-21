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среда, 21 апреля 2021 19:05

Звезда "Пятидесяти оттенков серого" получила провокационную роль

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Звезда &quot;Пятидесяти оттенков серого&quot; получила провокационную роль
Американка Дакота Джонсон снимется в экранизации британской классики Джейн Остин "Убеждение". Фото: Pinterest

Звезда "Пятидесяти оттенков серого" Дакота Джонсон снимется в современной адаптации романа Джейн Остин "Убеждение". Выйдет на стриминговой платформе Netflix.

Это станет полнометражным режиссерским дебютом театрального режиссера с Бродвея Керри Кракнелла. Сценарий написал Рон Басс, который получил премию "Оскар" за "Человека дождя". Съемки начнутся в мае.

"То, что Дакота Джонсон сыграет главную роль в будущей экранизации классического романа Джейн Остин, разделило поклонников на два лагеря. Половина писала, что с нетерпением и волнением ждет выхода ленты. Некоторые же возмущены, что на роль англичанки с британской классики пригласили актрису из Техаса, с явным американским акцентом.

Netflix обещает, что новая экранизация станет современным и остроумным подходом к истории, оставаясь верным истории и сердцу романа. В официальном синопсисе говорится: "Живя со своей снобистской семьей на грани банкротства, Энн Эллиот не может приспособиться к жизни, потому что обладает современной чувствительностью. Должна оставить прошлое и оставаться собой. Однако доходит до того, что может дать второй шанс своему злому бывшему возлюбленному Фредерику". Энн - вызов для тогдашнего общества, потому что незамужем в 27 лет ", - говорится на Hello Magazine.

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"Убеждение" - последний роман, который написала Джейн Остин перед смертью в 1817 году, автор классических произведений, таких как "Чувство и чувствительность", "Гордость и предубеждение" и "Эмма". "Убеждение" не раз экранизировали, например 2007-го с Салли Хокинс в главной роли.

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