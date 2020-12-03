Журнал People назвал самых влиятельных людей 2020 года

Американский глянец People объявил имена самых влиятельных людей 2020 года.

Звание "Человек года" по версии журнала получили певица Селена Гомес, актер Джордж Клуни, актриса Реджина Кинг и главный инфекционист США Энтони Фаучи. Об этом написали на официальном сайте издания.

Селена Гомес получила признание за ее работу в повышении осведомленности о психическом здоровье и за участие в движении Black Lives Matter.

Джордж Клуни удостоился этого звания как меценат. Актер пожертвовал более $1 млн на борьбу с Covid-19 в Италии, Лондоне и Лос-Анджелесе. Также выделил деньги ливанским благотворительным организациям после взрыва в Бейруте в августе.

Фото: people.com

Актрису Реджину Кинг признали одной из самых влиятельных людей в этом году за помощь бедным во время пандемии коронавируса и за борьбу с жестокостью полиции.

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Инфекционист Энтони Фаучи стал "Человеком года" за его борьбу с коронавирусом. Как отметил главный редактор журнала, это именно тот врач, который нужен был Америке 2020-го.

Стриминговый сервис Spotify опубликовал список самых популярных песен, исполнителей и программ 2020 года. Чаще всего слушали пуэрториканского рэпера Bad Bunny.