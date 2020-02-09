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воскресенье, 09 февраля 2020 17:10

Зрителя не обманешь: Марина Круть рассказала об участии в нацотборе Евровидения

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Зрителя не обманешь: Марина Круть рассказала об участии в нацотборе Евровидения
Фото: vsim.ua

Чувственная Марина Круть стала фавориткой первого полуфинала нацотбора на Евровидение-2020. Певица получила самые высокие баллы по результатам судейского и зрительского голосования.

Девушка выступила с двуязычной песней "99". Это композиция о том, что каждый из нас может упасть, но мы все имеем 99 причин для того, чтобы подняться и продолжить свой жизненный путь. После победы в полуфинал певица написала слова благодарности за поддержку и веру в своем Instagram.

Марина отметила, что это был поворотный день для ее жизни. В то же время певица заявила, что может выступать лучше и сделает это в финале.

"Я за честность. Спеть могу лучше. И это планирую сделать в финале. Волнение сначала немножко потрясло голос, и я это признаю. Есть две недели, чтобы исправить ситуацию. Для того, чтобы видеть контраст - сбрасываю вам видео с ген прогона" , - написала она.

Марина рассказала, что считает вокальные данные лишь частью профессионализма, кроме них есть еще много важных деталей.

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"Зрителя не обманешь и энергию, которая идет от артиста, не купишь. И свет в глазах музыканта является мощным светом на сцене", - говорит артистка.

В конце поста Марина поблагодарила свою команду и зрителям, без которых ничего бы не получилось.

"Я была черной лошадкой, на которую никто не ставил и в которую никто не верил. До последнего. С другой стороны, у меня был мощный суппорт - от вас, люди, которых знаю. Вся моя команда, которая разгоняла пыль сомнения и всегда стояла за спиной. Впереди у нас прыжок выше головы. Спасибо вам ", - пишет Марина.

В первом полуфинале национального отбора на Евровидение-2020 выступили восемь участников. Их порядок определили жеребьевкой.

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