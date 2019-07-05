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суббота, 06 июля 2019 01:35

Знаменитости, которые не скрывают своей ориентации
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Об однополой любви среди актеров ходит немало легенд: мол, творческая среда обязывает.

Несмотря на то что актеры и актрисы во все времена были у всех на виду, многие аспекты их жизни скрывались от общественности. И если подробности гетеросексуальных романов кинозвезд было принято обсуждать и даже смаковать, то актеры-гомосексуалы зачастую скрывали свою личную жизнь.

В наши дни признание звезды в гомосексуальности уже не способно ни разрушить карьеру, ни лишить любви поклонников. Однако на такой смелый поступок до сих пор могут решиться не все. Но есть десятка тех, кто взял на себя смелость рассказать правду о себе и своих отношениях.

Руперт Эверетт. Он никогда не скрывал ориентацию от ближнего круга, но рассказать о себе широкой публике решился только в 1989 году. После признания на Руперта обрушился вал критики. Через 20 лет после каминг-аута, в 2009 году в одном из интервью Руперт посоветовал актерам-геям никогда открыто не заявлять о своей ориентации, если они не хотят распрощаться с успешной карьерой. Впрочем, примеры более молодых его коллег это утверждение опровергают.
Джим Парсонс. Жизнь Джима изменилась "благодаря" Шелдону Ли Куперу – физику, которого он сыграл в сериале «Теория большого взрыва». В одночасье актер стал популярным. Несколько лет в прессе муссировались слухи о том, что Джим, возможно, гей. Домыслы оказались правдой: в 2012 году Парсонс признался о своих 10-летних отношениях с арт-директором Тоддом Спиваком. Какое-то время в прессе ходила информация о тайной свадьбе Тодда и Джима, но долгое время подтвержденяи этому не было, пока, в 2017 году, пара все-таки не узаконила отношения.
Эндрю Скотт. Начал свою карьеру в 1995 году, но признание и популярность пришли к нему лишь после 2010 года благодаря роли профессора Мориарти в сериале BBC «Шерлок». Ирландский актер никогда не скрывал своей сексуальной ориентации, а в 2013 году впервые пубоично заявил, что предпочитает мужчин. Эндрю также сообщил, что близкие люди поняли его и не осуждают.
Джоди Фостер. Актриса совершила каминг-аут в 2007 году, когда на одной из церемоний награждения поведала всему миру, что вот уже 14 лет живет с женщиной. Тогдашней ее избранницей была продюсер Сидни Бернард. Поклонники Джоди думали, что дело дойдет до свадьбы, но этого не произошло. Синди и Джоди расстались. После у актрисы были романы с режиссером Синтией Морт и певицей Софи Б. Хоукинс. В 2014 году Джоди узаконила отношения с актрисой Александрой Хедисон. У Джоди есть двое сыновей, но имя отца детей Фостер не разглашает.
Кристен Стюарт. Слухи о бисексуальности актрисы поползли после ее расставания с Робертом Паттинсоном. Тогда Кристен начала встречаться со своей бывшей ассистенткой Алишей Каргайл. Отношений девушки особенно не скрывали: их видели вместе на отдыхе в Малибу и заставали на прогулках, держащимися за руки. По слухам, Стюарт и Карджайл даже собирались жить вместе в особняке Кристен в Лос-Анджелесе, но до этого дело не дошло - вскоре они расстались. Но Кристен недолго оставалась одна: после пары быстротечных романов (тоже с женщинами) в конце 2016 года у нее начались отношения с топ-моделью Стеллой Максвелл. Но в прошлом году они расстались.

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