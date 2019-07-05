Знаменитости, которые не скрывают своей ориентации

Об однополой любви среди актеров ходит немало легенд: мол, творческая среда обязывает.

Несмотря на то что актеры и актрисы во все времена были у всех на виду, многие аспекты их жизни скрывались от общественности. И если подробности гетеросексуальных романов кинозвезд было принято обсуждать и даже смаковать, то актеры-гомосексуалы зачастую скрывали свою личную жизнь.

В наши дни признание звезды в гомосексуальности уже не способно ни разрушить карьеру, ни лишить любви поклонников. Однако на такой смелый поступок до сих пор могут решиться не все. Но есть десятка тех, кто взял на себя смелость рассказать правду о себе и своих отношениях.

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