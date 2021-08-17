"Жили на старой турбазе": как Dzidzio и Slavia начинали семейную жизнь

Студенткой Ярослава Притула экономила буквально на всем. ФОТО: facebook.com/yaroslava.khoma

Не каждый представитель украинского шоубиза может похвастаться богатой жизнью в начале своей карьеры. Звездные экс-супруги Dzidzio и Slavia сначала жили на съемных квартирах и даже на старой турбазе. Об этом Slavia, настоящее имя Ярослава Притула, рассказала Gazeta.ua.

"После окончания училища с Михаилом поступили в Киевский национальный университет культуры и искусств. В столице было трудно найти квартиру, подходящую по финансам. Морально это удручало. Поселились у подруги тети Михаила. Так и стали жить: в одной комнате тетя Маша, мы во второй, а в третий - еще квартирант. Хозяйка была своеобразная, со своими правилами. Она и мне рассказывала, как надо жить. Иногда тетя Маша настраивала Михаила против меня. Говорила, что женщина должна все успевать. На самом деле я ей благодарна за ту школу жизни", - вспомнила певица.

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Студенты Михаил Хома и Ярослава Притула экономили буквально на всем.

"Были моменты, когда не было средств вообще. Приходилось выкручиваться, подрабатывали на корпоративах. Сначала учились на стационаре. Потом поняли, что после училища у нас сильная база и перевелись на заочное, чтобы было больше времени на профессиональную деятельность и заработки", - поделилась Slavia.

В родном городе Михаила Новояворовске молодая семья некоторое время жила на старой турбазе.

"Не было никаких бытовых условий: кровати с металлической сеткой, старые матрасы, в дверях огромные щели, из которых веяло холодом. Колонка с водой была только на территории базы. Мы набирали оттуда воду и подогревали кипятильником".

Со временем Dzidzio и Slavia приобрели в Новояворовске квартиру.

"Своими силами сделали ремонт и первыми в доме въехали в новое помещение. Вода еще не была подключена, поэтому друзья подвозили ее бидонами. Сначала практически ничего не было, даже холодильника. Я специально искала по магазинам маленькую стограммовую пачку масла и прятала ее в ванной, чтобы не таяло. Потом мама подарила холодильник и постепенно квартира обрастала предметами. Это было большое счастье - обустраивать собственное гнездышко ", - добавила Slavia.

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Этой весной звездные супруги Михаил Хома и Ярослава Притула объявили о разводе. Пара вместе прожила 20 лет, семь из которых - в браке.