Женственная Jerry Heil сбежала из свидания и спела о несчастливой любви

Jerry Heil в новом клипе. Фото: скриншот с клипа

Блогер и исполнительница 26-летняя Jerry Heil выпустила клип на песню "Пошта", в которой предстала в женственном образе.

Певица рассказала в описании под клипом в YouTube, что на новый трек ее вдохновила книга "Пять языков любви" американского психолога Гэри Чепмена. После ее прочтения она спела о влюбленной паре с разными ценностями.

За 4 ч. клип собрал сотни восторженных реакций от поклонников селебрити в комментариях под видео.

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В лирик-видео артистка снялась с мужчиной со вьющимся волосами. Вдвоем они якобы пошли в ресторан, где тот постоянно разговаривал по телефону. По сюжету, Jerry Heil сочувствовал даже официант, поэтому она сбежала из свидания, оставив ему только поцелуй на конверте.

"Пошта" – песня о паре, которая не находит понимания, потому что хоть герои до безумия влюблены, но общаются на разных языках любви", – объяснила она.

Блогерша и исполнительница Jerry Heil поработала в студии звукозаписи Capitol Records Лос-Анджелеса. Ее ментором стал американский продюсер Брайан Малуф, работавший с такими артистами, как Мадонна, Майкл Джексон и группа Queen.