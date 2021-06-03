Жена Виктора Павлика показала, какую детскую подготовила для сына

Жена певца 55-летнего Виктора Павлика Екатерина продемонстрировала, какую детскую комнату подготовила для первенца.

26-летняя возлюбленная артиста опубликовала фото в Instagram. На снимках она показала детскую кровать, пеленатор и шкаф, уже наполненный вещами.

Фото: instagram.com/repyahovakate

В комментариях подписчики отметили, что жена Павлика создала стильную детскую.

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"Мебель прекрасная и в нежных тонах", "Стильно", "Все хорошо подобрали. Это сладкое время гнездования".

Артист Виктор Павлик в четвертый раз станет отцом. Первенца от артиста ждет его четвертая жена Екатерина Павлик. Радостной новостью она поделилась в январе. Супруги ждут сына. Имя ему уже подобрали - Михаил. Плановая дата родов - 13 июня. Тогда же любимая Павлика отмечает и свой день рождения.