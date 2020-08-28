Жена ведущего Скичко щеголяет стройной фигурой в купальнике

Фото: instagram.com/lisa.skichko.yurusheva

Жена ведущего 29-летнего Александра Скичко - 32-летняя Елизавета Юрушева - публикует соблазнительные фото в своем Instagram.

На последних фотографиях Юрушева позирует в темно-синем купальнике, щеголяя подтянутой фигурой. На другом фото - одетая в шелковую пижаму. На жене Скичко сидят дочь с собакой.

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"Ожидание и реальность. Вот так меня будит малышка: села на меня с собакой. И не нужен ни будильник, ни любой другой гаджет, когда мы остаемся вдвоем", — подписала фотографии Юрушева.

Невеста ведущего 35-летнего Владимира Остапчука - 33-летняя Кристина Горняк - показала видео, на котором ведущий делает ей предложение руки и сердца. Юрист опубликовала романтическое видео в своем Instagram. ⠀⠀