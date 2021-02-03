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среда, 03 февраля 2021 08:57

Жена украинского футболиста радует подписчиков кадрами без бюстгальтера
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Жена нападающего сборной Украины и "Гента" Романа Яремчука радует своих поклонников горячими фото.

На многих 23-летняя Кристина Гомоляко позирует в одежде без бюстгальтера, демонстрируя пышную грудь. В комментариях подпищики заваливают ее комментариями.

Жена нападающего сборной Украины и "Гента" Романа Яремчука Кристина радует своих поклонников горячими фото
Фото: instagram.com/ya_christinchik
Жена нападающего сборной Украины и "Гента" Романа Яремчука Кристина радует своих поклонников горячими фото
Жена нападающего сборной Украины и "Гента" Романа Яремчука Кристина радует своих поклонников горячими фото
Жена нападающего сборной Украины и "Гента" Романа Яремчука Кристина радует своих поклонников горячими фото
Жена нападающего сборной Украины и "Гента" Романа Яремчука Кристина радует своих поклонников горячими фото

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Роман с Кристиной познакомились еще в детстве. Ему было 14, а ей 12. В 2018-м пара поженилась. В июле 2019-го у супругов Яремчук родился сын.

Жена полузащитника английского "Вест Хэм Юнайтед" и сборной Украины Андрея Ярмоленко Инна поделилась ярким семейным снимком. Для фотографии Инна надела красное платье с глубоким декольте, на котором видно пышную грудь. Позирует вместе с мужем и сыновьями: 7-летним Иваном, 5-летним Даниилом и Максимом, 2 месяца. Самого младшего на руках держит любящий отец.

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Дата
03
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