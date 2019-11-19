Жена Монатика сменила фамилию

Фото: Instagram

Жена певца и танцора Дмитрия Монатика Ирина показала фотографии из поездки в США. Фотографиями поделилась в Instagram. Также женщина изменила подпись в соцсети. Ранее носила фамилию Демичева, теперь - Монатик.

В подписи к одному из снимков Ирина указала, что побывала в доме, где жил дизайнер Джанни Версаче.

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"Как же красиво в доме, где жил Джанни Версаче. Ощущение роскоши, в каждой детали интерьера, свойственной истинным итальянцам, привлекает внимание в каждом уголке виллы. Невозможно красиво и уютно вокруг, и даже ощущения шума Ocean drive не слышно, но вот только двойственные ощущения переполняют изнутри, ведь вы находитесь в доме, где жил легендарный человек. Но именно на ступеньках его любимого поместья он и был убит", - написала Ирина.

На фото жена певца позирует в белом с черными пятнышками мини-платье.

Недавно Monatik поделился фотографиями вместе с женой Ириной. Пара посетила Диснейленд в Калифорнии.