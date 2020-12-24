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четверг, 24 декабря 2020 12:42

Жена голкипера "Динамо" выпятила пышные ягодицы в мини-бикини
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Бойко устроила горячую фотосессию
Фото: instagram.com/lera2802
Бойко устроила горячую фотосессию
Бойко устроила горячую фотосессию
Бойко устроила горячую фотосессию
Бойко устроила горячую фотосессию

Жена вратаря сборной Украины и киевского "Динамо" 32-летнего Дениса Бойко Валерия захватила сеть пикантным фото с отдыха в Мексике.

Любимая футболиста устроила пляжную фотосессию. На снимке, опубликованном в Instagram, звезда позировала в желтом мини-бикини. Образ дополнила солнцезащитными очками на цепи.

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Женщина сидит на качелях, соблазнительно изгибаясь на фоне океана.

Бывшая жена экс-динамовца Николая Морозюка Ирина не упускает шанса показать прелести в откровенных образах. Фото публикует в Instagram. Президент львовского футбольного клуба "Лион" показала очередное эротическое фото с отдыха в Турции. Морозюк позирует в золотистом лифе от купальника и джинсовых шортах. Образ дополнили соломенная шляпа и солнцезащитные очки.

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