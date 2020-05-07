Жена футболиста ищет рецепт вечной страсти в отношениях, публикуя "голые" снимки в соцсети

Эпатажная жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина Морозюк задумалась над тем, как сохранить и продолжить страсть в отношениях.

В своем Іnstagram-аккаунте блогерша поделилась секси-фотографиями, под одной из которых инициировала опрос своих подписчиков на эту тему.

На фото Ирина делает селфи в зеркале в спальне. Звезда сидит полностью обнаженной на кровати, поджав и скрестив колени, прикрывая таким образом интимные части тела.

"Ой, да нормальная у меня самооценка! Целуй руку", - подписала фото Морозюк.

Автор: instagram.com/irina_moroziuk/ Многие из фолловеров не читали глубокомысленных рассуждений автора, а просто делали комплименты блогеру.

Другой снимок, сделанный в гостиной своей кваритиры, женщина сопровождала пространными размышлениями о любви. На нем Ирина сидит вполоборота к объективу камери, широко разведя ноги. На женщине из одежды - желтое кружевное бикини и кружевной, приспущенный на плечах, топ цвета бордо.

"Много слов написано о любви. Одни говорят, что ее не существует и вовсе, другие рассказывают о разновидностях любви. А я считаю, что она есть, безусловно! И она во всем и везде. Но имеет любовь только одну форму! Если говорить о любви к человеку. Родителей мы любим? Любим! Но к этому чувству добавляется еще и благодарность. Детей мы любим? Любим! Но плюс еще чувство заботы. Но почему-то кажется, что любовь ко второй половинке не похожа на другие? Ярче гораздо, больше эмоций как хороших, так и плохих. Да потому что, на начальных этапах бурлит одно из наиболее уязвимых чувств - это страсть. К сожалению - это невероятное чувство в большинстве живет недолго (поэтому пары часто говорят, что наша любовь утихла или нашла другую форму. Но нет. Любовь-то осталась и даже стала сильнее, утихла страсть, а у некоторых и вообще умерла. Что думаете вы? Как сохранить страсть или продлить ее существование?" - спросила жена футболиста у мужчин и женщин, посещающих ее блог.

"Любовь - такая вечная тема! Страсть исчерпывает себя. А что потом, когда розовые очки снимаешь, самый волнующий момент и начинается", "Нужно в паре разговаривать! Ну и наличие костюмов для ролевых игр не помешает", "Чтобы уберечь страсть в отношениях, надо постить больше голых фоток в социальных сетях!", "Любовь - это действие, а не просто слово! Если любишь будешь что-то делать, ну, например, подбрасывать дрова, чтобы не угас огонь!"- поделились подписчики.

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Многие из фолловеров не читали глубокомысленных рассуждений автора, а просто делали комплименты блогеру.

"Красавица какая", "Сочная", "Сексуальная", "Мечта любого нормального мужчины", "Вы самая сумасшедшая и выразительная женщина в мире", - написали фанаты.

Автор: instagram.com/irina_moroziuk/ Многие из фолловеров не читали глубокомысленных рассуждений автора, а просто делали комплименты блогеру.

Ирина Морозюк рассказала о том, как достигла гармонии собственного тела. К посту, о том, как развивались отношения с собственным весом, женщина добавила эротическое видео, опубликовав его в своем Іnstagram-блоге. На видео Ирина сняла свою тень. Секс-бомба под эротическую музыку снимает с себя халат, бюстгальтер и трусики.