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четверг, 23 июля 2020 16:48

Жена Dzidzio показала соблазнительные формы в купальнике

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Певица Ярослава Хома, также известная как Slavia, опубликовала горячие фотографии с отдыха. Артистка провела отпуск не в заграничных пляжах, а на украинском острове Джарылгач.

На фотографии жена Dzidzio кокетливо держит шляпу на голове, повернувшись спиной к фотографу.

Автор: Instagram
  Певица Ярослава Хома опубликовала горячие фотографии с отдыха.
Певица Ярослава Хома опубликовала горячие фотографии с отдыха.

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"Самый большой остров Украины и Черного моря Джарылгач называют украинскими Мальдивами, а мне море и сама атмосфера на этом острове больше напоминают греческий Крит", - написала звезда в Instagram.

Жена Dzidzio Ярослава Хома, а теперь еще и певица Slavia, решила стать звездой. Вторая половинка Дзидзьо выпустила дебютный клип "Я тебе не мамка".

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