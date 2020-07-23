Жена Dzidzio показала соблазнительные формы в купальнике

Певица Ярослава Хома, также известная как Slavia, опубликовала горячие фотографии с отдыха. Артистка провела отпуск не в заграничных пляжах, а на украинском острове Джарылгач.

На фотографии жена Dzidzio кокетливо держит шляпу на голове, повернувшись спиной к фотографу.

Автор: Instagram Певица Ярослава Хома опубликовала горячие фотографии с отдыха.

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"Самый большой остров Украины и Черного моря Джарылгач называют украинскими Мальдивами, а мне море и сама атмосфера на этом острове больше напоминают греческий Крит", - написала звезда в Instagram.

Жена Dzidzio Ярослава Хома, а теперь еще и певица Slavia, решила стать звездой. Вторая половинка Дзидзьо выпустила дебютный клип "Я тебе не мамка".