Зеленский с женой украсили обложку глянца

Владимир Зеленский с женой Еленой Зеленской. Фото: vesti.ru

Шестой президент Украины Владимир Зеленский и первая леди страны Елена Зеленская украсили обложку журнала Viva.

Фотография была сделана на инаугурации президента 20 мая. Первая супружеская пара Украины попала в майский выпуск глянца.

Зеленский позировал перед камерой в тёмно-синем костюме, а его жена - в элегантном белом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Журнал Viva! Украина, Viva.ua (@viva_ukraine_magazine) 28 Май 2019 в 12:04 PDT

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