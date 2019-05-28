Зеленский с женой украсили обложку глянца

Шестой президент Украины Владимир Зеленский и первая леди страны Елена Зеленская украсили обложку журнала Viva.
Фотография была сделана на инаугурации президента 20 мая. Первая супружеская пара Украины попала в майский выпуск глянца.
Зеленский позировал перед камерой в тёмно-синем костюме, а его жена - в элегантном белом.
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Первая леди Украины Елена Зеленская, как и сам гарант, самая младшая среди своих предшественниц. Какими были жены бывших президентов?
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