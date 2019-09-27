Зеленские посетили мемориал жертв теракта 11 сентября и вызвали неоднозначную реакцию в сети

Всю неделю президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская провели в США в рамках рабочего визита.
Президентская чета посетила мемориал жертв теракта 11 сентября. Зеленская поделилась соответствующими фото в Instagram.
На снимках первая леди позировала в черном удлиненном пиджаке и белых брюках свободного покроя.
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"Почти 3 тысячи погибших, среди которых - украинцы. Никакими словами не передать всю боль. Скорбим и помним", - подписала публикацию Зеленская.
Первую леди засыпали комментариями пользователи сети.
"Украинцы верят в вас", "самая красивая первая леди", "очень сильные фото", "спасибо за человечность", "а кто о детях Донбасса подумает?", "обычная показуха", "замечательная актерская игра".
Супруга президента Елена Зеленская инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира.
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