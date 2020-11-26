Зеленская поразила стильным образом на женском конгрессе

Фото: www.president.gov.ua

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в 4-м украинском женском конгрессе.

О событии сообщили на сайте президента Владимира Зеленского.

Женщина открывала мероприятие и выступила с речью.

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"Роль женщины в обществе и в семье в трудные времена усиливается, как и нагрузка на нее. Во время карантина мы, женщины, кроме своих профессиональных обязанностей, выполняли и домашнюю работу, объем которой увеличился. Одновременно успевали помогать с обучением детям, которые учились дистанционно дома", - высказалась Елена Зеленская.

Для выступления на конгрессе Зеленская выбрала темно-серый костюм свободного кроя и бежевую кофту. Элегантный образ первой леди довершали собранные в пучок волосы и натуральный макияж.

Первая леди Украины Елена Зеленская побывала на открытии тематической выставки "Дело в том ..." на Михайловской площади в Киеве.