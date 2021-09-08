"Занимались этим шесть часов подряд" - Полякова призналась, что с Винником делает ребенка

Оля Полякова заявила, что делает с Олегом Винником ребенка. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Исполнительница Оля Полякова заявила, что ее с Олегом Винником объединяет общая цель.

Певица призналась, какие у нее отношения со звездными детективами во время работы над вторым сезоном шоу "Маска". Об этом рассказала на съемочной площадке, сообщает канал "Україна".

"Отныне у нас любовь с Олегом Винником, потому что мы делаем ребенка", - заявила артистка.

Подробностями общего проекта Полякова не поделилась. Но добавила, что накануне они "занимались этим шесть часов подряд".

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"Я пошла домой немного веселая и в 03:00. Думайте, чем мы занимались вместе. А на следующий день его встретила - был истощен", - добавила исполнительница.

На Одесском кинофестивале певица Оля Полякова представила свой первый фильм "Звезды по обмену". В нем сыграла главную роль и виступила сопродюсером.