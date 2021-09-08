"Занимались этим шесть часов подряд" - Полякова призналась, что с Винником делает ребенка

Исполнительница Оля Полякова заявила, что ее с Олегом Винником объединяет общая цель.
Певица призналась, какие у нее отношения со звездными детективами во время работы над вторым сезоном шоу "Маска". Об этом рассказала на съемочной площадке, сообщает канал "Україна".
"Отныне у нас любовь с Олегом Винником, потому что мы делаем ребенка", - заявила артистка.
Подробностями общего проекта Полякова не поделилась. Но добавила, что накануне они "занимались этим шесть часов подряд".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Анна Саливанчук в кружевном белье думала об обязанностях женщины
"Я пошла домой немного веселая и в 03:00. Думайте, чем мы занимались вместе. А на следующий день его встретила - был истощен", - добавила исполнительница.
На Одесском кинофестивале певица Оля Полякова представила свой первый фильм "Звезды по обмену". В нем сыграла главную роль и виступила сопродюсером.
Комментарии