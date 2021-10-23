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суббота, 23 октября 2021 21:23

Заменил отца: Вин Дизель отвел к алтарю дочь погибшего Пола Уокера
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Дочь погибшей звезды "Форсажа" Пола Уокера 22-летняя модель Мидоу вышла замуж за актера Луи Торнтона-Алланома.

Вместо покойного отца к алтарю ее повел крестный - голливудский актер 54-летний Вин Дизель. Кадры со свадьбы модель опубликовала в Instagram.

"Мы женаты!"– подписала она черно-белый ролик с венчания, на котором присутствовали другие актеры из фильма "Форсаж".

Невеста была в изысканном белом платье и вуали, в руках держала букет из роз. Мероприятие состоялось в кругу родных и друзей пары в Доминиканской Республике.

Фото: instagram.com/meadowwalker

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Пол Уокер сыграл Брайана О'Коннора во франшизе "Форсаж". 40-летний актер погиб в ДТП в 2013 году, когда Мидоу было всего 15. Дизель очень близок с Мидоу и даже обсуждал возможность ее появления в будущей части киноленты. Он также говорил, что дочь его погибшего лучшего друга – первая, кто в День отца поздравляет его с праздником.

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