"За Maruv повторяете" - Екатерина Кухар соблазнила сеть латексным костюмом

Фото: @ekaterinakukhar_official

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар, которая стала судьей на шоу "Танцы со звездами", появилась в необычном для фанатов образе.

Фото звездного перевоплощения знаменитость опубликовала в сети.

6 выпуск танцевального шоу посвятили "Вечеру кинофильмов", поэтому участники и судьи должны были стать персонажами фильма на время эфира.

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Кухар выбрала провокационный образ Малефисента. Балерина появилась в латексном обтягивающем костюме, большими рогами и ярким макияжем.

"Перевоплощение - моя стихия. Примерить на себя образ Малефисенты, которую сыграла Анджелина Джоли - мечта. Я восхищаюсь этой актрисой, женщиной. Она для меня символ красоты, женственности, силы и правильной сексуальности", - подписала публикацию Кухар.

Поклонники в миг отреагировали на дерзкий образ балерины, которая всегда осуждала подобные наряды.

"Ты демон", "это был невероятный образ", "даже в этом наряде я вижу вас хрупкой феей", "за Maruv повторяете", "вам очень идет этот образ", "неожиданно очень", "не Джоли, а вы правильная сексуальность ".

Украинский комедийный сериал "Большие Вуйки" появится на телеэкранах 14 октября на "1+1". Подробностями поделилась пресс-служба телеканала "1 + 1". На экране появится прима-балерина Екатерина Повар в очень неожиданном образе.