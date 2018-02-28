За 2 месяца Екатерина Кухар с мужем станцевали во Франции 44 представления

Французский тур Екатерины Кухар и Александра Стоянова подходит к завершению. За 2 месяца украинские артисты балета провели во Франции 44 спектакля. На постановках побывали более 100 тысяч зрителей и поклонников балетного искусства.

Артисты балета Александр Стоянов и Екатерина Кухар рассказали о своем двухмесячном турне по городам Франции, где им удалось не только плодотворно поработать, но и увлекательно отдохнуть. Недавно артисты побывали в Версале.

Екатерина Кухар: "Самое красивое в Версале – это роскошные сады. Они на меня произвели невероятное впечатление. Невероятной красоты водоем Аполлона, бассейн Латоны. Очень жаль, что некоторые статуи из-за погоды были закрыты. В этом году впервые были в Версале, хотя в Париже бываем почти каждый год. Единственное, о чем жалею, что сейчас не лето. Сюда обязательно нужно приезжать в теплое время года".

Также Екатерина и Александр поделились своими впечатлениями от гастролей. Французская публика очень тепло принимала украинских артистов, зрители своими овациями часто вызывали их на бис. А после спектакля поклонники нередко ожидали артистов балета возле служебного входа, чтобы пообщаться с ними и взять автограф.

"В Украине никогда не ходила на балет, а когда приехала во Францию и увидела афиши, что танцуют украинцы, решила хотя бы здесь посмотреть"

Александр Стоянов: "Гастроли прошли душевно и позитивно. Мы побывали в новых местах, на берегах морей и океанов. Провели 4 замечательных выходных в Париже. С каждым годом появляется все больше и больше французских друзей и поклонников. Количество городов, в которых хотят увидеть наши спектакли, увеличивается. На следующий год планируется еще больше выступлений, например, в последний день гастролей, после спектакля к нам подошел директор театра и сказал, что на следующий год он хочет не один, а четыре спектакля с нашим участием".

Екатерина Кухар: "В этом году даже среди французского зрителя были украинские патриоты, которые дарили очень оригинальные букеты. Одна из композиций была выполнена в цвет украинского флага – из желто-голубых цветов. Многие украинцы ожидали нас после спектакля, чтобы пообщаться. Одна женщина даже плакала: "В Украине никогда не ходила на балет, а когда приехала во Францию и увидела афиши, что танцуют украинцы, решила хотя бы здесь посмотреть" - сказала, что она под впечатлением".

В начале марта артисты вернутся в Украину, чтоб представить в Киеве мировую премьеру мистического балета Children of the Night.