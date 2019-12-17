YUNA 2020: объявили главных претендентов

Ежегодная музыкальная премия YUNA назвала имена артистов и групп, которые стали номинантами премии в 2020 году.
Список претендентов в 16 категориях опубликовали на сайте YUNA.
Еще в одной номинации "Лучший менеджмент артиста" список сформируют позже. В него войдут менеджеры и компании, которые работают со всеми номинантами YUNA 2020. Церемония премии состоится 24 марта во Дворце "Украина".
Лучшая песня:
Время и Стекло - Дым
The HARDKISS - Живая
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - Звезды зажглись
NK - Обещаю
Jerry Heil - Охрана, отмена
Лучшая исполнительница:
Alina Pash
alyona alyona
Jerry Heil
MARUV
NK
Лучший электронный хит:
MOZGI - Digitalization
MARUV - Siren Song
ONUKA - ZENIT
ONUKA - Хащі
DILEMMA - Шаленій
Лучший поп-группа:
DILEMMA
KADNAY
KAZKA
MOZGI
YUKO
Время и Стекло
Лучший эстрадный хит:
Павел Зибров - Усы-бренд
Дорош - Где ты
Оля Полякова - Любовница
Олег Винник - Роксолана
Олег Винник - Наталья-Натали
Ирина Федишин - Хочу на Мальдивы
Лучший видеоклип:
NK - Elefante
Антитела - HELLO
MONATIK - LOVE IT Ритм
Бумбокс - ДШ
The HARDKISS - Живая
The HARDKISS - Любовники
Лучший дуэт:
TAYANNA & LAUD - Без тебя
Бумбокс & Тина Кароль - Бездна
Голос воды - The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly
Jamala & Jah Khalib - Люблю
alyona alyona & Alina Pash - Падло
Лучшая песня для фильма:
Антитела - Lego ( "Я, ты, он, она")
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - Колыбельная ( "Запрещенный")
Океан Эльзы - Перевал ( "Захар Беркут")
DakhaBrakha - Плывет лодка ( "Вулкан")
Кристина Соловей - Холодно ( "Круты 1918")
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Открытие года:
alyona alyona
Jerry Heil
KHAYAT
YOURA
КОРРУПЦИЯ
Лучший исполнитель:
ALEKSEEV
Макс Барских
MELOVIN
MONATIK
Артем Пивоваров
Сергей Бабкин
Лучшая песня на другом языке:
NK - Elefante
MONATIK - LOVE IT Ритм
MARUV - Siren Song
Бумбокс - ДШ
Макс Барских - Неземная
Лучший хип-хоп хит:
MOZGI - 999
YOURA - Praktika
alyona alyona & Alina Pash -Падло
MamaRika - Подснежники
alyona alyona - Пушка
Другой формат:
Dakh Daughters
MOTANKA
SINOPTIK
Вагоновожатые
ЛУНА
Лучше концертное шоу:
Макс Барских - 7
MONATIK - LOVE IT Ритм
Антитела - HELLO
Время и Стекло - VISLOVO
Оля Полякова - Королева ночи. на бис
Лучший альбом:
Макс Барских - 7
Антитела - HELLO
MONATIK - LOVE IT Ритм
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - Миллиарды
alyona alyona - Пушка
Лучшая рок-группа:
O.Torvald
Pianoбой
Антитела
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Бумбокс
В Лос-Анджелесе прошла музыкальная премия American Music Awards. На красной дорожке появилось много знаменитостей.
Зрители смогли насладиться выступлениями Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Селены Гомес, Лиззи, Кристины Агилеры, Кеши, Post Malone, Камилы Кабелл и Шона Мендеса. Музыканты исполняли свои самые узнаваемые хиты.
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