YUNA 2020: объявили главных претендентов

Ежегодная музыкальная премия YUNA назвала имена артистов и групп, которые стали номинантами премии в 2020 году.

Список претендентов в 16 категориях опубликовали на сайте YUNA.

Еще в одной номинации "Лучший менеджмент артиста" список сформируют позже. В него войдут менеджеры и компании, которые работают со всеми номинантами YUNA 2020. Церемония премии состоится 24 марта во Дворце "Украина".

Лучшая песня:

Время и Стекло - Дым

The HARDKISS - Живая

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - Звезды зажглись

NK - Обещаю

Jerry Heil - Охрана, отмена

Лучшая исполнительница:

Alina Pash

alyona alyona

Jerry Heil

MARUV

NK

Лучший электронный хит:

MOZGI - Digitalization

MARUV - Siren Song

ONUKA - ZENIT

ONUKA - Хащі

DILEMMA - Шаленій

Лучший поп-группа:

DILEMMA

KADNAY

KAZKA

MOZGI

YUKO

Время и Стекло

Лучший эстрадный хит:

Павел Зибров - Усы-бренд

Дорош - Где ты

Оля Полякова - Любовница

Олег Винник - Роксолана

Олег Винник - Наталья-Натали

Ирина Федишин - Хочу на Мальдивы

Лучший видеоклип:

NK - Elefante

Антитела - HELLO

MONATIK - LOVE IT Ритм

Бумбокс - ДШ

The HARDKISS - Живая

The HARDKISS - Любовники

Лучший дуэт:

TAYANNA & LAUD - Без тебя

Бумбокс & Тина Кароль - Бездна

Голос воды - The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly

Jamala & Jah Khalib - Люблю

alyona alyona & Alina Pash - Падло

Лучшая песня для фильма:

Антитела - Lego ( "Я, ты, он, она")

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - Колыбельная ( "Запрещенный")

Океан Эльзы - Перевал ( "Захар Беркут")

DakhaBrakha - Плывет лодка ( "Вулкан")

Кристина Соловей - Холодно ( "Круты 1918")

Открытие года:

alyona alyona

Jerry Heil

KHAYAT

YOURA

КОРРУПЦИЯ

Лучший исполнитель:

ALEKSEEV

Макс Барских

MELOVIN

MONATIK

Артем Пивоваров

Сергей Бабкин

Лучшая песня на другом языке:

NK - Elefante

MONATIK - LOVE IT Ритм

MARUV - Siren Song

Бумбокс - ДШ

Макс Барских - Неземная

Лучший хип-хоп хит:

MOZGI - 999

YOURA - Praktika

alyona alyona & Alina Pash -Падло

MamaRika - Подснежники

alyona alyona - Пушка

Другой формат:

Dakh Daughters

MOTANKA

SINOPTIK

Вагоновожатые

ЛУНА

Лучше концертное шоу:

Макс Барских - 7

MONATIK - LOVE IT Ритм

Антитела - HELLO

Время и Стекло - VISLOVO

Оля Полякова - Королева ночи. на бис

Лучший альбом:

Макс Барских - 7

Антитела - HELLO

MONATIK - LOVE IT Ритм

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - Миллиарды

alyona alyona - Пушка

Лучшая рок-группа:

O.Torvald

Pianoбой

Антитела

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Бумбокс

