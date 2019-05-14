Вышел тизер "Малефисента: Владычица тьмы"

Анджелина Джоли в роли Малефисенты. Фото: rg.ru

Студия Disney выпустила тизер фильма "Малефисента: Владычица тьмы". Это продолжения "Малефисенты", которая вышла 2014-го.

Голливудская актриса Анджелина Джоли исполнила роль главной злодейки после перерыва в кинокарьере. Звезда не снималась в фильмах около 5 лет.

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В киноленте появится новый персонаж - Королева Ингрид, которую сыграла 61-летняя Мишель Пфайффер.

Премьера фильма запланирована на 18 октября 2019-го.

Актриса Анджелина Джоли взяла перерыв в карьере из-за долгого развода с Брэдом Питтом и вопросов опеки над 6 детьми.