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четверг, 01 июля 2021 09:47

Вынесли решение по делу об освобождении Бритни Спирс от опекунства отца

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Вынесли решение по делу об освобождении Бритни Спирс от опекунства отца
Суд признал Спирс "фактически неспособной управлять своими финансовыми ресурсами". Фото: Reuters

Попытка американской певицы 39-летней Бритни Спирс избавиться от опеки своего отца не увенчалась успехом.

Суд отклонил запрос певицы, которая 24 июня впервые лично выступила в Лос-Анджелесе по делу о выходе из-под опеки Джейми Спирса, пишет Variety.

"Запрос о немедленной приостановке статуса господина Спирса и компании Bessemer Trust отклонили", - говорится в решении от 30 июня.

Суд признал Спирс "фактически неспособной управлять своими финансовыми ресурсами и противостоять мошенничеству или ненадлежащему влиянию". Певица все еще может продолжить подавать дальнейшие обращения.

Слушание в суде Лос-Анджелеса привлекло огромное внимание. У здания суда и в центре города состоялись митинги с требованием освободить певицу от родительского контроля. Интерес общественности подогревало движение # FreeBritney, возникшее в 2019 году. Его поклонники считают, что певица фактически находится в заключении.

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В 2008 году суд наделил отца певицы полномочиями опекуна после ряда публичных и скандальных инцидентов, связанных с ее психическим здоровьем. Последние 13 лет опекуны Спирс распоряжаются ее имуществом, карьерой и финансами, а также контролируют личную жизнь. В частности, опекун может ограничить круг людей, с которыми она общается, а также обсуждать ее состояние и курс лечения с врачами.

Сначала Джейми Спирс выполнял функции и частного, и бизнес-опекуна дочери. Но в 2019-м отказался от личного опекунства, заявив о проблемах со здоровьем. Поэтому в ноябре 2020 года суд добавил к перечню опекунов певицы фонд Bessemer Trust, а место ее личного опекуна заняла персональная менеджер певицы Джоди Монтгомери. Сам отец утверждает, что Бритни страдает деменцией.

Сейчас певица отказывается продолжать карьеру. Спирс заявила, что опекуны заставляли ее принимать психотропы и запрещают ей иметь детей.

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Дата
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