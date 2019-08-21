"Выглядишь как свинья" - 150-килограммовая модель показала огромную грудь без бюстгальтера

Фото: @tessholliday

Американская пышнотелая модель 34-летняя Тесс Холлидей, вес которой достигает 150-ти кг, поделилась снимками аппетитной фигуры с поклонниками.

Фото сделанное в зеркало звезда разместила в Instagram.

Холлидей позировала без бюстгальтера. Из элементов одежды на модели были только трусы темного оттенка.

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"Представьте себе, что вам разрешается любить себя такими какие вы есть. Это такое мощное чувство, я вам рекомендую", - подписала публикацию Тесс.

Подписчики засыпали plus-size модель комментариями.

"Я хотела бы быть такой же уверенной в себе, как ты", "это не бодипозитив, это проблемы со здоровьем", "ты мое вдохновение", "я больше не люблю худых девушек", "любить себя трудно, когда выглядишь как свинья "," у тебя роскошное тело ".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от T E S S H🍒L L I D A Y (@tessholliday) 17 Авг 2019 в 4:45 PDT

Недавно 150-килограммовая plus-size модель Тесс Холлидей отдыхала на пляже в Малибу. Папарацци распространили сетью несколько снимков знаменитости в купальнике и без фотошопа.