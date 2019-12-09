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понедельник, 09 декабря 2019 08:08

Выбрали "Мисс Вселенная 2019": самые горячие фото титулованной красавицы
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«Мисс Вселенная 2019» выиграла представительница ЮАР 26-летняя Зозибини Тунзи
Фото: @zozitunzi
«Мисс Вселенная 2019» выиграла представительница ЮАР 26-летняя Зозибини Тунзи
«Мисс Вселенная 2019» выиграла представительница ЮАР 26-летняя Зозибини Тунзи
«Мисс Вселенная 2019» выиграла представительница ЮАР 26-летняя Зозибини Тунзи
«Мисс Вселенная 2019» выиграла представительница ЮАР 26-летняя Зозибини Тунзи

Конкурс красоты "Мисс Вселенная 2019" выиграла представительница ЮАР 26-летняя Зозибини Тунзи.

Награждение финалистов состоялось в воскресенье, 8 декабря, в американском городе Атланта, штат Джорджия (утром 9 декабря по киевскому времени). Об этом сообщается на официальном сайте конкурса Miss Universe.

Зозибини стала третьей победительницей из ЮАР, которая завоевала титул "Мисс Вселенная".

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Публикация от Miss Universe (@missuniverse)

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Она активно выступает против насилия на почве гендерных различий и стереотипов.

Второе место на конкурсе заняла 24-летняя Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико, а третье - 25-летняя София Арагон, представлявшая Мексику.

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Публикация от Miss Universe (@missuniverse)

В прошлом году представительница Филиппин 24-летняя Катриона Грей победила в 67-м конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который состоялся в столице Таиланда Бангкоке.

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