Выбрали "Мисс Вселенная 2019": самые горячие фото титулованной красавицы

Фото: @zozitunzi

Конкурс красоты "Мисс Вселенная 2019" выиграла представительница ЮАР 26-летняя Зозибини Тунзи.

Награждение финалистов состоялось в воскресенье, 8 декабря, в американском городе Атланта, штат Джорджия (утром 9 декабря по киевскому времени). Об этом сообщается на официальном сайте конкурса Miss Universe.

Зозибини стала третьей победительницей из ЮАР, которая завоевала титул "Мисс Вселенная".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Universe (@missuniverse) 8 Дек 2019 в 7:04 PST

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Она активно выступает против насилия на почве гендерных различий и стереотипов.

Второе место на конкурсе заняла 24-летняя Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико, а третье - 25-летняя София Арагон, представлявшая Мексику.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Universe (@missuniverse) 8 Дек 2019 в 7:38 PST

В прошлом году представительница Филиппин 24-летняя Катриона Грей победила в 67-м конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который состоялся в столице Таиланда Бангкоке.