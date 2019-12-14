Выбрали "Мисс Мира-2019"

Победительницей конкурса красоты "Мисс Мира-2019" стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.

Автор: официальный сайт конкурса красоты Miss World. Тони-Энн Сингх с Ямайки получила корону "Мисс Мира-2019".

Ей вручили корону 14 декабря в выставочном центре ExCeL в Лондоне, Великобритания, сообщает официальный сайт конкурса красоты Miss World.

Первой вице-мисс была избрана представительница Франции, второй вице-мисс - участница из Индии. Победительницей благотворительного проекта "Красота с целью" стала представительница Непала.

Это был 69-й по счету конкурс, на котором жюри выбирало самую красивую девушку мира. За корону боролись 90 участниц из разных стран мира.

Украину в этом году представляла 24-летняя Маргарита Паша. Девушка стала победительницей национального конкурса красоты "Мисс Украина-2019".

На конкурсе "Мисс Мира-2019" Маргарите не удалось войти в топ-20 и она не участвовала в финальной борьбе за звание "Мисс Мира-2019".