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суббота, 14 декабря 2019 23:00

Выбрали "Мисс Мира-2019"

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Победительницей конкурса красоты "Мисс Мира-2019" стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.

Автор: официальный сайт конкурса красоты Miss World.
  Тони-Энн Сингх с Ямайки получила корону "Мисс Мира-2019".
Тони-Энн Сингх с Ямайки получила корону "Мисс Мира-2019".

Ей вручили корону 14 декабря в выставочном центре ExCeL в Лондоне, Великобритания, сообщает официальный сайт конкурса красоты Miss World.

Первой вице-мисс была избрана представительница Франции, второй вице-мисс - участница из Индии. Победительницей благотворительного проекта "Красота с целью" стала представительница Непала.

Это был 69-й по счету конкурс, на котором жюри выбирало самую красивую девушку мира. За корону боролись 90 участниц из разных стран мира.

Украину в этом году представляла 24-летняя Маргарита Паша. Девушка стала победительницей национального конкурса красоты "Мисс Украина-2019".

На конкурсе "Мисс Мира-2019" Маргарите не удалось войти в топ-20 и она не участвовала в финальной борьбе за звание "Мисс Мира-2019".

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