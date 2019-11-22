Выбрали лучшие снимки года британской королевской семьи

Фото: Фотограф: Крис Джексон

Фотограф Крис Джексон около 15 лет фотографирует Елизаветы II, принца Филиппа и других членов королевской семьи.

Художник говорит, что эта работа приносит ему невероятное удовольствие, ведь работая с монархами он строит с ними личные отношения, пишет lux.fm.

Крис Джексон выбрал 7 любимых кадров из жизни знаменитого семейства. Они, по его мнению, отражают знаковые события, которые произошли с ними в 2019 году.

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