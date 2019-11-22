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понедельник, 25 ноября 2019 04:10

Выбрали лучшие снимки года британской королевской семьи
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Принц Чарльз смеется вместе с японкой в кимоно, пояс которого напоминает британский флаг
Фото: Фотограф: Крис Джексон
Первый выход Меган Маркл после рождения сына Арчи
Кейт Миддлтон в первый день патроната Королевским фотографическим обществом
Первое появление на публике принца Луи
Принц Гарри и Меган Маркл вместе с вдовой Нельсона Манделы

Фотограф Крис Джексон около 15 лет фотографирует Елизаветы II, принца Филиппа и других членов королевской семьи.

Художник говорит, что эта работа приносит ему невероятное удовольствие, ведь работая с монархами он строит с ними личные отношения, пишет lux.fm.

Крис Джексон выбрал 7 любимых кадров из жизни знаменитого семейства. Они, по его мнению, отражают знаковые события, которые произошли с ними в 2019 году.

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73-летний французский пенсионер Франсуа Графт хочет подать в суд на королеву Великобритании Елизавету II.

Мужчина планирует отсудить у королевы престол.

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