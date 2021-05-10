Выбралась на жаркие острова: Тина Кароль показалась в купальнике возле океана

Певица Тина Кароль полетела на отдых с сыном 12-летним Вениамином.
В Instagram-stories исполнительница запостила видео, на котором в черном купальнике, улыбаясь, позирует с сыном и целует его в щечку. Ролик также опубликовал фан-клуб знаменитости.
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Место отдыха Кароль пока не рассекретила. Впрочем, пользователи предположили, что звездная мама и сын наслаждаются солнцем и океаном на Сейшельских островах.
Также фоловеры засыпали их комплиментами.
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Артистка Тина Кароль отправила сына 12-летнего Вениамина учиться в британскую школу Repton Preparatory School. Стоимость обучения в этом заведении составляет около 1 млн грн в год.
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