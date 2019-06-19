Впервые в мире моды: модель-трансгендер стала лицом бренда нижнего белья

Фото: @playfulpromises

Модель Ленья Блум стала первым трансгендером, которого признали лицом нижнего белья.

Девушка сотрудничает с британским брендом Playful Promises.

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На фото Блум позировала в кружевном черном боди и сексуальных чулках. Также модель примерила нижнее белье с цветной вышивкой.

"Как молодая темнокожая транс-женщина, первые деньги, которые я получила от съемок, потратила на белье. Я надеюсь, что благодаря таким проектам, женщины увидят чувственность, сексуальность, транссексуальность и женственность в ином свете. Я хочу вдохновлять", - прокомментировала девушка.

Блум получила популярность после поста в Twitter, в котором она написала, что хочет стать первым "ангелом"-трансгендером Victoria`s Secret. Но руководство женского бренда ей отказало.

Лень Блум начала свою карьеру в 2014 году. Она участвовала в модных показах Chromat и The Blonds. Также девушка стала первой темнокожей транс-моделью, которая снялась для обложки индийского Vogue.