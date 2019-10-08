Впервые в истории "ангелом" Victoria`s Secret стала модель plus-size

Фото: @ali_tate_cutler

Бренд женского белья Victoria`s Secret впервые объявил своим "ангелом" модель plus-size, которой стала Али Тейт Катлер.

Подробностями манекенщица поделилась в интервью изданию EOnline.

По словам девушки, она носит американский 14 размер одежды (европейский L).

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Представители Victoria`s Secret пригласили девушку для рекламы коллаборации линейки нижнего белья с брендом Bluebella.

Катлер собирается доказать, что женщины могут быть прекрасными в любом теле. Ведь именно 14 размер носит большинство девушек планеты.

"Теперь на подиуме будут представлены разнообразные формы, размеры, рост, цвета и этнические принадлежности, и это приводит к более понятного значение того, что значит быть моделью", - заявила манекенщица.