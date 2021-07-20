Возлюбленная Богдана поразила смелым фотосетом в нижнем белье

Блогер Карина Тищенко, у которой романтические отношения с экс-главой Офиса президента Украины Андреем Богданом, ошеломила пользователей сети пикантными снимками.

Женщина опубликовала кадры с фотосессии в Instagram. На серии фотографий появилась в кружевном нижнем белье. Смелый образ дополнила украшениями.

Автор снимков - фотограф Алекс Копин.

Подписчики засыпали блогершу комплиментами в комментариях.

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"Огонь", "Красота", "Несказанно сексуально", "Вы неповторимо волшебная", "Прекрасная принцесса".

Юрист и бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан показал возлюбленную в начале июля. Избранницей политика стала модель и блогер Карина Тищенко. За ее жизнью в сети следят более 50 тыс. подписчиков.

Журналисты сообщали, что пара вместе уже около трех месяцев. Также отмечали, что влюбленных видели на нескольких светских мероприятиях. В частности, в турецкой Анталии они были в отеле Titanic Mardan Palacе на показе мод Ocean fashion show.