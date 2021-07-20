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вторник, 20 июля 2021 14:46

Возлюбленная Богдана поразила смелым фотосетом в нижнем белье
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Блогер Карина Тищенко, у которой романтические отношения с экс-главой Офиса президента Украины Андреем Богданом, ошеломила пользователей сети пикантными снимками.

Женщина опубликовала кадры с фотосессии в Instagram. На серии фотографий появилась в кружевном нижнем белье. Смелый образ дополнила украшениями.

Автор снимков - фотограф Алекс Копин.

Девушка Андрея Богдана Карина Тищенко часто публикует смелые фото
Фото: instagram.com/vot_nah
Девушка Андрея Богдана Карина Тищенко часто публикует смелые фото
Девушка Андрея Богдана Карина Тищенко часто публикует смелые фото
Девушка Андрея Богдана Карина Тищенко часто публикует смелые фото
Девушка Андрея Богдана Карина Тищенко часто публикует смелые фото

Подписчики засыпали блогершу комплиментами в комментариях.

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"Огонь", "Красота", "Несказанно сексуально", "Вы неповторимо волшебная", "Прекрасная принцесса".

Юрист и бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан показал возлюбленную в начале июля. Избранницей политика стала модель и блогер Карина Тищенко. За ее жизнью в сети следят более 50 тыс. подписчиков.

Журналисты сообщали, что пара вместе уже около трех месяцев. Также отмечали, что влюбленных видели на нескольких светских мероприятиях. В частности, в турецкой Анталии они были в отеле Titanic Mardan Palacе на показе мод Ocean fashion show.

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Дата
20
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