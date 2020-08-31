Вот так похудела! Адель удивила фанатов стройной фигурой

Адель отметила фестиваль карибской культуры во дворе своего дома. ФОТО: Іnstagram.com/adele

Когда-то британская певица Адель сказала, что похудеет только тогда, когда лишний вес будет мешать ее здоровью и сексуальной жизни. Похоже, это время наступило. И вот артистка удивила своих фанатов невероятно стройной фигурой.

На своей странице в Instagram Адель опубликовала фотографию, на которой она позирует в самом лифчике и обтягивающих штанах. Перевоплощение действительно колоссальные: теперь фигура знаменитости стройная и подтянутая.

"Поздравляю с тем, что должно быть" Notting Hill Carnival ", мой дорогой Лондон", - подписала Адель снимок, имея в виду фестиваль карибской культуры в Великобритании.

В этом году через карантин мероприятие проходило в онлайн-формате и Адель присоединилась к фестивалю во дворе своего дома.

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