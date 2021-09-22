Ворвался в дом и хотел убить: на Ариану Гранде с охотничьим ножом напал мужчина

Ариану Гранде пытался убить сталкер. Фото: @arianagrande

На американскую певицу 28-летнюю Ариану Гранде с ножом напал 23-летний сталкер Аарон Браун.

В течение семи месяцев он следил за звездой, пишет издание TMZ.

9 сентября Браун ворвался в дом Гранде с охотничьим ножом. Охрана знаменитости попросила сталкера уйти. Однако он стал агрессивным и кричал, что убьет певицу.

Полиция задержала злоумышленника. Сейчас Гранде подала в суд, чтобы получить запретное предписание относительно Брауна.

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"Я хочу быть в безопасности. Также хочу, чтобы моя семья была в безопасности. Я боюсь, что без запретного предписания мистер Браун продолжит приходить ко мне домой и пытаться причинить физический вред мне или членам моей семьи", - прокомментировала Ариана.

Американская артистка Ариана Гранде опубликовала фото с тайной свадебной церемонии. Она лично подтвердила, что вышла замуж за 25-летнего Далтона Гомеса. Также звезда сообщила дату свадьбы - 15 мая.