Ворвался в дом и хотел убить: на Ариану Гранде с охотничьим ножом напал мужчина

 
Ексклюзивы
1/5
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
1 Просмотров: 324
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 387
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Просмотров: 747
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Просмотров: 675
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
1 Просмотров: 594
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 1341
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1656
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29628
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
2 Просмотров: 1764
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 3699
Фото
Все фото
5
6
5
5
4
Бритни Спирс вернулась в Instagram с танцами в белье: фаны обеспокоены странными публикациями
Бритни Спирс вернулась в Instagram с танцами в белье: фаны обеспокоены странными публикациями
Анджелина Джоли, Камалия и Джей Ло: звезды, которые стали родителями двойняшек
Анджелина Джоли, Камалия и Джей Ло: звезды, которые стали родителями двойняшек
&quot;Прилипли 10 килограммов&quot; - София Стужук показала, как выглядела до похудения
"Прилипли 10 килограммов" - София Стужук показала, как выглядела до похудения
Любимая Илона Маска призналась, что сын не называет ее матерью
Любимая Илона Маска призналась, что сын не называет ее матерью
Образец для женщин: Бен Аффлек объяснил, почему восхищается Джей Ло
Образец для женщин: Бен Аффлек объяснил, почему восхищается Джей Ло
Видео
Все видео
BTS сняли клип в штаб-квартире ООН: видео бьет рекорды просмотров
BTS сняли клип в штаб-квартире ООН: видео бьет рекорды просмотров
Первые кадры перезапуска культового сериала "Секс в большом городе" появились в сети
Первые кадры перезапуска культового сериала "Секс в большом городе" появились в сети
Григория Чапкиса "оживили" на паркете "Танцев со звездами"
Григория Чапкиса "оживили" на паркете "Танцев со звездами"
Тому Харди - 44: подборка самых интересных экранных жизней актера
Тому Харди - 44: подборка самых интересных экранных жизней актера
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
1 Просмотров: 594
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2538
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1179
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 765
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1656
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 сентября 2021
Просмотров: 531
Точка дотику з Москвою
– Я в Москві, – пише подруга. До війни вийшла заміж за росіянина й залишилася жити в одному з великих міст. Вперше вибралась у ...
среда, 22 сентября 2021 09:42

Ворвался в дом и хотел убить: на Ариану Гранде с охотничьим ножом напал мужчина

  Комментировать
Ворвался в дом и хотел убить: на Ариану Гранде с охотничьим ножом напал мужчина
Ариану Гранде пытался убить сталкер. Фото: @arianagrande

На американскую певицу 28-летнюю Ариану Гранде с ножом напал 23-летний сталкер Аарон Браун.

В течение семи месяцев он следил за звездой, пишет издание TMZ.

9 сентября Браун ворвался в дом Гранде с охотничьим ножом. Охрана знаменитости попросила сталкера уйти. Однако он стал агрессивным и кричал, что убьет певицу.

Полиция задержала злоумышленника. Сейчас Гранде подала в суд, чтобы получить запретное предписание относительно Брауна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Певица 20 раз попала в Книгу рекордов Гиннесса

"Я хочу быть в безопасности. Также хочу, чтобы моя семья была в безопасности. Я боюсь, что без запретного предписания мистер Браун продолжит приходить ко мне домой и пытаться причинить физический вред мне или членам моей семьи", - прокомментировала Ариана.

Американская артистка Ариана Гранде опубликовала фото с тайной свадебной церемонии. Она лично подтвердила, что вышла замуж за 25-летнего Далтона Гомеса. Также звезда сообщила дату свадьбы - 15 мая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ворвался в дом и хотел убить: на Ариану Гранде с охотничьим ножом напал мужчина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
сентября

Из чего состоит качественный белый шоколад

На ведьм охотились все село

Самое читаемое
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
15
 Просмотров: 8964
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
17
 1 Просмотров: 8748
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
 Просмотров: 5706
&quot;Маленький член&quot;, рак желудка и аборт: Игорь Пустовит рассказал подробности скандального развода с Сашей Бо
"Маленький член", рак желудка и аборт: Игорь Пустовит рассказал подробности скандального развода с Сашей Бо
5
 Просмотров: 5697
Снималась обнаженной и вышла замуж в 16 лет: самые интересные факты из жизни именинницы Софи Лорен
Снималась обнаженной и вышла замуж в 16 лет: самые интересные факты из жизни именинницы Софи Лорен
5
 Просмотров: 5553
Знаменитости
Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин рассекретил пол будущего ребенка
Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин рассекретил пол будущего ребенка Просмотров: 261
BTS сняли клип в штаб-квартире ООН: видео бьет рекорды просмотров
BTS сняли клип в штаб-квартире ООН: видео бьет рекорды просмотров
 Просмотров: 333
Бритни Спирс вернулась в Instagram с танцами в белье: фаны обеспокоены странными публикациями
Бритни Спирс вернулась в Instagram с танцами в белье: фаны обеспокоены странными публикациями
5
 Просмотров: 2277
Умер возлюбленный Тома Форда: они были вместе 35 лет
Умер возлюбленный Тома Форда: они были вместе 35 лет Просмотров: 936
Анджелина Джоли, Камалия и Джей Ло: звезды, которые стали родителями двойняшек
Анджелина Джоли, Камалия и Джей Ло: звезды, которые стали родителями двойняшек
6
 Просмотров: 810
Больше всего комментируют
5
Россия убила Литвиненко и должна выплатить его вдове € 100 тыс. - ЕСПЧ
3
"Слуга" сказал, кого из министров не прогонят
3
В Раде предлагают не признавать выборы в российскую Думу
3
Россия может в любое время начать боевые действия на юге Украины - командующий ВСУ
3
Офис президента: Арестович лечит украинцев
Голосов: 43615
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть