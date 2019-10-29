Во время отдыха Леся Никитюк похвасталась ногами и грудью

Леся Никитюк оголилась. Фото:viva.ua

Телеведущая из Украины Леся Никитюк днях опубликовала фото с отдыха.

Звезда отдыхает в Египте, о чем регулярно сообщает своим подписчикам в Instagram.

На фотографии девушка в ярком платье желтого цвета. Ее, по словам телеведущей, Леся сшила сама. Для этого использовала полупрозрачную легкую ткань.

Платье фасона "на запах" открыла грудь Леси. Также женщина не потеряла момента продемонстрировать длинные ноги.

Аксессуарами для образа Леси стали солнцезащитные очки.

"Мини-отпуск на Красном море. Вкусно, красиво, недорого. Запоминайте отельчик", - подписала публикацию Леся Никитюк.

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