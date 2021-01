Внучка Ротару впервые показала фото с бойфрендом

Внучка украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко впервые опубликовала со своим бойфрендом Денисом Жадановым.

Фото с 32-летним избранником, сделанные во время отдыха в Майами, Евдокименко опубликовала в Instagram.

Серию снимков 19-летняя девушка подписала строкой из песни группы The Beatles "All You Need Is Love".

В свою очередь, на своей странице Жаданов также поделился фотографиями с любимой.

Денис Жаданов родом из Одессы, живет и работает сфере IT в США. Он является вице-президентом по маркетингу компании Readdle. Народная артистка Украины София Ротару впервые за два года выступила на российском ежегодном фестивале "Песня года" в Москве. Так, артистка прилетела в российскую столицу по приглашению Игоря Крутого.