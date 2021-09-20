Внучка Елизаветы II родила первенца от мультимиллионера

Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелло Моцци впервые стали родителями. Фото: Reuters

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Йоркская Беатрис 20 сентября родила первенца в больнице Лондона. С ней находится муж Эдоардо Мапелли Моцци.

О рождении ребенка пара сообщила в Twitter.

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Врачи ожидали, что принцесса родит в октябре, однако вчера вечером Беатрис госпитализировали.

Принцесса родила девочку весом 2,7 кг. Сейчас молодая мать чувствует себя хорошо.

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Йорская Беатрис в конце сентября 2019 года объявила о помолвке с итальянским миллионером Эдоардо Мапелли Моцци. Влюбленные обручились в начале сентября 2019-го. Избранник принцессы - мультимиллионер и основатель компании Banda. Хотя Моцци не принадлежит к аристократическому кругу, но считается представителем британской элиты.