Винник впервые заговорил об украинских гастарбайтерах

 
Ексклюзивы
1/5
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 315
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 999
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Просмотров: 999
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
1 Просмотров: 621
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
Просмотров: 855
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
3 Просмотров: 5715
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
1 Просмотров: 1683
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
Просмотров: 423
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
15 Просмотров: 42492
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
Просмотров: 1359
Фото
Все фото
3
35
5
28
27
Звезда &quot;Игры престолов&quot; частично раскрыла финал ожидаемого сериала
Звезда "Игры престолов" частично раскрыла финал ожидаемого сериала
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
&quot;Лучший актер&quot; упал со сцены с наградой в руках
"Лучший актер" упал со сцены с наградой в руках
Королевы стиля: показали самые интересные образы церемонии награждения &quot;Оскар&quot;
Королевы стиля: показали самые интересные образы церемонии награждения "Оскар"
Без ведущего и со слезами: как прошла церемония вручения &quot;Оскара&quot;
Без ведущего и со слезами: как прошла церемония вручения "Оскара"
Видео
Все видео
"Готова отказаться от концертов в России": MARUV сделала резкое заявление
"Готова отказаться от концертов в России": MARUV сделала резкое заявление
Назвали победителя Нацотбора Евровидения-2019
Назвали победителя Нацотбора Евровидения-2019
Солистка группы KAZKA показала, как поет вживую
Солистка группы KAZKA показала, как поет вживую
"Вата лезет к нашему праздничному столу, не помыв руки после параши": музыкант жестко прошелся по Евровидению
"Вата лезет к нашему праздничному столу, не помыв руки после параши": музыкант жестко прошелся по Евровидению
Появился трейлер скандального фильма о Майкле Джексоне
Появился трейлер скандального фильма о Майкле Джексоне
Интервью
1/5
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1125
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 3996
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2772
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Просмотров: 2205
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
2 Просмотров: 5166
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
1 Просмотров: 189
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
понедельник, 25 февраля 2019 17:59

Винник впервые заговорил об украинских гастарбайтерах

  Комментировать
Винник впервые заговорил об украинских гастарбайтерах
униан. Олег Винник и его "Роксолана": певец задел больную тему украинцев

Украинский певец Олег Винник заинтриговал отрывком из своего нового клипа "Роксолана", премьера которого состоится 28 февраля.

Артист в своей песне затронул тему заработков за рубежом. Винник идет по улицам и рассказывает о нелегкой судьбе украинских гастарбайтеров.

"Эпоха Роксоланы расцветает и я не сторонний наблюдатель этой эпохи. Я сам трудился на чужбине и видел, и вижу до сегодняшнего дня заробитчанский труд на выживание. Мне больно, когда я думаю об этом... ", - написал Олег Винник в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Главными героинями клипа стали народные артистки Украины Ольга Сумская и Ада Роговцева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Поклонники певца поддержали артиста и полностью соглашаются с ним.

"К сожалению почти половина женского населения Украины выезжают за границу, чтобы удержать семьи и я в том числе. Это печально, но выжить на маленькую зарплату невозможно. Несмотря на все трудности я люблю свою страну и верю, что у нас все будет хорошо и наши дети будут жить лучше. Спасибо за понимание. Люблю ваши песни. Продолжайте творить и радовать нас новыми песнями. Ваша песня как глоток свежего воздуха".

"Полностью согласна. Но кто же виноват, в том что мы вынуждены выезжать из страны?".

"Трудно женщинам на чужбине. А виноваты в этом наши депутаты и Президент. Сколько можно терпеть произвол власти? Почему заводы и фабрики закрывают, а оставшиеся едва дышат. Нету людям работы, не платится заработная плата, которая должна быть лучше. Опустили народ ниже плинтуса, стоим на коленях. Олег, спасибо за песню, она очень актуальна сегодня".

"Почти каждая женщина чувствует себя Роксоланой, вакуум ... Хоть один человек это заметил".

"Мы с мужем сейчас трудимся на чужбине. Молодые люди, а время уходит как не живешь".

"Очень многих людей затронула эта тема. Это шедевр".

"Хорошие слова, над которыми надо задуматься, людям, которые находятся у руля правления стран постсоветского пространства. Когда большинство людей, для того чтобы жить по-человечески, бросают семьи, детей, мужей, родителей и едут на заработки... Очень грустно, но такова жизнь. Композиция прекрасная, жизненная и актуальна на сегодняшний день".

"Мне тоже пришлось уехать в Польшу. Можно сойти с ума, но другого выхода нет".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стал брутальней: Винник похвастался новым образом

Известно, что певец готовит новый тур под названием "Роксолана".

Украинский певец Олег Винник рассказал любимую шутку про себя: "Однажды Потап пошутил обо мне очень метко, и то отложилось в памяти. Он сказал, что если Винник стоит на одном месте дольше трех минут, вокруг него начинают строить сцену".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Винник впервые заговорил об украинских гастарбайтерах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
февраля

Рада утвердила герб Украины

Револьвер рекламировали как оружие против индианцев

Ренуар больше всего писал обнаженных женщин

Самое читаемое
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
33
 Просмотров: 35260
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
35
 Просмотров: 29397
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
6
 3 Просмотров: 26442
Бывший &quot;регионал&quot; Добкин обозвал Джамалу
Бывший "регионал" Добкин обозвал Джамалу 2 Просмотров: 21915
Королевы стиля: показали самые интересные образы церемонии награждения &quot;Оскар&quot;
Королевы стиля: показали самые интересные образы церемонии награждения "Оскар"
28
 Просмотров: 7362
Знаменитости
MARUV прокомментировала ситуации относительно Евровиденья
MARUV прокомментировала ситуации относительно Евровиденья 1 Просмотров: 1332
Звезда "Игры престолов" частично раскрыла финал ожидаемого сериала
Звезда "Игры престолов" частично раскрыла финал ожидаемого сериала
3
 Просмотров: 234
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
35
 Просмотров: 29406
"Лучший актер" упал со сцены с наградой в руках
"Лучший актер" упал со сцены с наградой в руках
5
 Просмотров: 1845
Королевы стиля: показали самые интересные образы церемонии награждения "Оскар"
Королевы стиля: показали самые интересные образы церемонии награждения "Оскар"
28
 Просмотров: 7389
Больше всего комментируют
21
"Доверия к президенту никакого нет" - в России требовали отставки Путина
8
Ошеломили количеством украинцев, которым отрезали газ за долги
7
"Великолепная реклама Украины для развития секс-туризма": сеть возмутил текст песни победительницы Нацотбора Евровидения
7
MARUV не поедет на Евровидение
3
Победительнице Нацотбора Maruv для участия в Евровидение поставили условие
Голосов: 33557
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua