Винник впервые заговорил об украинских гастарбайтерах

униан. Олег Винник и его "Роксолана": певец задел больную тему украинцев

Украинский певец Олег Винник заинтриговал отрывком из своего нового клипа "Роксолана", премьера которого состоится 28 февраля.

Артист в своей песне затронул тему заработков за рубежом. Винник идет по улицам и рассказывает о нелегкой судьбе украинских гастарбайтеров.

"Эпоха Роксоланы расцветает и я не сторонний наблюдатель этой эпохи. Я сам трудился на чужбине и видел, и вижу до сегодняшнего дня заробитчанский труд на выживание. Мне больно, когда я думаю об этом... ", - написал Олег Винник в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 25 Фев 2019 в 1:33 PST

Главными героинями клипа стали народные артистки Украины Ольга Сумская и Ада Роговцева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 22 Фев 2019 в 8:15 PST

Поклонники певца поддержали артиста и полностью соглашаются с ним.

"К сожалению почти половина женского населения Украины выезжают за границу, чтобы удержать семьи и я в том числе. Это печально, но выжить на маленькую зарплату невозможно. Несмотря на все трудности я люблю свою страну и верю, что у нас все будет хорошо и наши дети будут жить лучше. Спасибо за понимание. Люблю ваши песни. Продолжайте творить и радовать нас новыми песнями. Ваша песня как глоток свежего воздуха".

"Полностью согласна. Но кто же виноват, в том что мы вынуждены выезжать из страны?".

"Трудно женщинам на чужбине. А виноваты в этом наши депутаты и Президент. Сколько можно терпеть произвол власти? Почему заводы и фабрики закрывают, а оставшиеся едва дышат. Нету людям работы, не платится заработная плата, которая должна быть лучше. Опустили народ ниже плинтуса, стоим на коленях. Олег, спасибо за песню, она очень актуальна сегодня".

"Почти каждая женщина чувствует себя Роксоланой, вакуум ... Хоть один человек это заметил".

"Мы с мужем сейчас трудимся на чужбине. Молодые люди, а время уходит как не живешь".

"Очень многих людей затронула эта тема. Это шедевр".

"Хорошие слова, над которыми надо задуматься, людям, которые находятся у руля правления стран постсоветского пространства. Когда большинство людей, для того чтобы жить по-человечески, бросают семьи, детей, мужей, родителей и едут на заработки... Очень грустно, но такова жизнь. Композиция прекрасная, жизненная и актуальна на сегодняшний день".

"Мне тоже пришлось уехать в Польшу. Можно сойти с ума, но другого выхода нет".

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Известно, что певец готовит новый тур под названием "Роксолана".

Украинский певец Олег Винник рассказал любимую шутку про себя: "Однажды Потап пошутил обо мне очень метко, и то отложилось в памяти. Он сказал, что если Винник стоит на одном месте дольше трех минут, вокруг него начинают строить сцену".