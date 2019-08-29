Винник появится в проекте "Танцы со звездами"

Во втором эфире проекта Олег Винник заменит комика Игоря Ласточкина. Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Певец Олег Винник появится в новом сезоне проекта "Танцы со звездами" в качестве ведущего. Во втором эфире он заменит комика Игоря Ласточкина.

После выступлений артист будет встречать участников на балконе и узнавать реакцию звезд на оценки от судей - Франциско Гомеса, Екатерины Кухар и Влада Ямы.

Олег Винник уже успел поделиться эмоциями и рассказал о впечатлениях.

"Мне впервые выпала возможность вести телевизионное шоу в прямом эфире. Поэтому я в ожидании нового опыта. Это одновременно и интересно, и очень ответственно", - сказал он.

В новом амплуа поклонники певца могут увидеть уже в это воскресенье, 1 сентября, в 21:00.

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Недавно Олег Винник спел в дуэте с группой "ТНМК". Также певец признался, что вынужден нанимать охранников из-за чрезмерного внимания влюбленных фанаток.