Винник появится в проекте "Танцы со звездами"

Певец Олег Винник появится в новом сезоне проекта "Танцы со звездами" в качестве ведущего. Во втором эфире он заменит комика Игоря Ласточкина.
После выступлений артист будет встречать участников на балконе и узнавать реакцию звезд на оценки от судей - Франциско Гомеса, Екатерины Кухар и Влада Ямы.
Олег Винник уже успел поделиться эмоциями и рассказал о впечатлениях.
"Мне впервые выпала возможность вести телевизионное шоу в прямом эфире. Поэтому я в ожидании нового опыта. Это одновременно и интересно, и очень ответственно", - сказал он.
В новом амплуа поклонники певца могут увидеть уже в это воскресенье, 1 сентября, в 21:00.
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Недавно Олег Винник спел в дуэте с группой "ТНМК".
Также певец признался, что вынужден нанимать охранников из-за чрезмерного внимания влюбленных фанаток.
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