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суббота, 25 января 2020 11:32

Виктор Павлик рассекретил дату свадьбы

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Виктор Павлик рассекретил дату свадьбы
Сегодня Виктор Павлик назвал дату своеей европейской свадьбы

Певец и жених Виктор Павлик назвал тот день, когда возьмет в жены Екатерину Репяхову.

Свадьба состоится 10 июня, рассказал артист ведущей программы "Особое с Соломией" Соломии Витвицкой.

"Виктор мне признался, что кофе в постель приносит любимой регулярно. Признался, что дома они практически не готовят", - написала Витвицкая в Телеграмм.

Павлик договаривался английском с персоналом отеля, где отдыхала пара - чтобы позволили ему самому "обслужить" Екатерину, выдали одежду коридорного и помогли снять видео. С последним могли и не помогать - невеста тоже была поражена и записала подачу романтического завтрака - сырников со сметаной - на смартфон.

В декабре 54-летний артист, наконец, признался, что на 2020 год у него с Репяховой запланировано бракосочетания. А до этого весь год пара отказывалась от официальной свадьбы - мол, и так хорошо. С датой, правда, ясности не было - Екатерина пыталась выбрать оптимальный день за звездами.

И вот выбрала. Свадьба Виктора Павлика и Екатерины Репяховой состоится 10 июня. Оно, как ранее уже отметила невеста, будет скромным.

Певец Виктор Павлик вскоре в четвертый раз отправится к алтарю. Женой артиста станет на 28 лет за него младшая Екатерина Репяхова.

Это будет европейская свадьба без застолья, без тостов, без конкурсов. Будет небольшая церемония и фуршет. Гуляний до утра не будет. Из знаменитостей никого приглашать тоже не будем, цель свадьбы не в этом. В целом все будет скромно и пройдет в небольшом кругу родственников и близких друзей.

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