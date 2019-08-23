"Вернулась в форму" - Снежана Бабкина показала фигуру спустя 2 месяца после родов

Фото: @snezhana_babkina

Украинская актриса театра и кино Снежана Бабкина похвасталась фигурой в купальнике через 2 месяца после родов.

Фото с яхты жена Сергея Бабкина разместила в Instagram.

Супруги с 3 детьми отправились на отдых в Италию.

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На снимке Бабкина позировала в черном сплошном купальнике и солнцезащитных очках. Волосы женщины были собраны в пучок.

"50 оттенков моего любимого", - подписала фотографию Снежана.

Пользователи сети начали активно комментировать новый пост актрисы.

"Очень хорошее фото, хотя я и вижу немного фотошопа", "Снежана, вы всегда такая натуральная", "вы необычно красивы и в прекрасной форме", "какая красавица, и не скажешь, что родила 3 ребенка", "Афродита", "уже вернулась в форму".

Снежана Бабкина показала, как выглядела сразу после родов. Снимком счастливая мама поделилась в Instagram.