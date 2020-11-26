Вечное лето: американская модель засветила аппетитные ягодицы в песке

Фото: instagram.com/hopebeel

Американская фитнес-модель и блогер 31-летняя Хоуп Билл похоже не собирается прощаться с летом. Об этом свидетельствуют ее свежие фотографии в Instagram.

На новейшем снимке Хоуп позирует в откровенном топе, который едва прикрывает грудь и красных стрингах. Для пикантного эффекта девушка обваляла ягодицы в песке.

Поклонники не остались равнодушными к соблазнительным прелестям модели.

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Итальянская модель 32-летняя Сэди Грей радует фанов эротическими фотографиями, на которых позирует только в нижнем белье. На серии снимков, опубликованных в Instagram, звезда позирует в красно-нюдовом нижнем белье. Грей соблазнительно изгибается на кровати, щеголяя пышными ягодицами и грудью.