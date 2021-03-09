Василиса Фролова показала новорожденного сына

Телеведущая Василиса Фролова показала первое фото новорожденного сына. Малыша назвали Родионом. Он появился на свет 7 марта. ФОТО: Instagram.com

7 марта телеведущая 43-летняя Василиса Фролова впервые стала мамой. Новорожденного сына назвали Родионом. А вчера звезда опубликовала первое фото малыша в Instagram.

"Это первая фотография с сыном в галерее моего телефона. Их за сутки уже несколько сотен. Есть лучше, но это реально первая настоящая. Уровень окситоцина зашкаливает, я еще в других измерениях, но за час до этого я ехала в роддом и рыдала", - написала Фролова.

В посте телеведущая поблагодарила врача и других работников родильного за их преданность делу и "космические темпы работы высшего класса".

"Конечно, я нахожусь в космосе, но сюда я попала благодаря людям, которые полностью преданы своему делу", - добавила ведущая.

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7 марта телеведущая Василиса Фролова впервые стала мамой. Рожала в одном из элитных роддомов Киева. Роженица рассекретила, что отцом ее первенца является телепродюсер Дмитрий Котеленец.