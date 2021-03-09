Василиса Фролова показала новорожденного сына

 
Ексклюзивы
1/5
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 1053
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 873
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 252
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1305
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1476
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 657
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1449
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 2151
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 495
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3816
Фото
Все фото
5
5
3
9
5
Звезды, которые впервые стали матерями после 40 лет
Звезды, которые впервые стали матерями после 40 лет
Alyona Alyona показала пышную фигуру в прозрачном белье
Alyona Alyona показала пышную фигуру в прозрачном белье
Даша Астафьева сексуально позировала в леопадровом белье
Даша Астафьева сексуально позировала в леопадровом белье
Вокалист &quot;Бумбокс&quot; одел футболку с политическим подтекстом
Вокалист "Бумбокс" одел футболку с политическим подтекстом
Жена Влада Ямы красиво позировала в бикини в Мексике
Жена Влада Ямы красиво позировала в бикини в Мексике
Видео
Все видео
Каменских показала украинских секс-символов, которые появятся в ее новом клипе
Каменских показала украинских секс-символов, которые появятся в ее новом клипе
"Повезло, что здорова". Супермодель впервые после родов приняла участие в показе
"Повезло, что здорова". Супермодель впервые после родов приняла участие в показе
"А тебя по*уй". Dorofeeva ошеломила фанов новой песней
"А тебя по*уй". Dorofeeva ошеломила фанов новой песней
"Девочки рулят". Каменских представила зажигательный трек о мире девушек
"Девочки рулят". Каменских представила зажигательный трек о мире девушек
Pop-jazz исполнительница выпустила песню, на которую ее вдохновили родители
Pop-jazz исполнительница выпустила песню, на которую ее вдохновили родители
Интервью
1/5
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 171
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 1053
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 207
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 873
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 378
Колонка
Анна-Лилия Кокора
Анна-Лилия Кокора
08 марта 2021
Просмотров: 576
Хочу добре жити
– Для чого тобі це? Бігаєш по кабінетах, доказуєш, принижуєшся, – каже Ольга Сергіївна. До неї зайшла в гості після дня, проведеного ...
вторник, 09 марта 2021 12:58

Василиса Фролова показала новорожденного сына

  Комментировать
Василиса Фролова показала новорожденного сына
Телеведущая Василиса Фролова показала первое фото новорожденного сына. Малыша назвали Родионом. Он появился на свет 7 марта. ФОТО: Instagram.com

7 марта телеведущая 43-летняя Василиса Фролова впервые стала мамой. Новорожденного сына назвали Родионом. А вчера звезда опубликовала первое фото малыша в Instagram.

"Это первая фотография с сыном в галерее моего телефона. Их за сутки уже несколько сотен. Есть лучше, но это реально первая настоящая. Уровень окситоцина зашкаливает, я еще в других измерениях, но за час до этого я ехала в роддом и рыдала", - написала Фролова.

В посте телеведущая поблагодарила врача и других работников родильного за их преданность делу и "космические темпы работы высшего класса".

"Конечно, я нахожусь в космосе, но сюда я попала благодаря людям, которые полностью преданы своему делу", - добавила ведущая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Принцесса Евгения впервые показала новорожденного сына

7 марта телеведущая Василиса Фролова впервые стала мамой. Рожала в одном из элитных роддомов Киева. Роженица рассекретила, что отцом ее первенца является телепродюсер Дмитрий Котеленец.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Василиса Фролова показала новорожденного сына». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
марта

Более 450 человек судили за участие в несуществующей организации

Американец получил патент на искусственные зубы

Бобби Фишер 20 лет не играл в шахматы

Проходит 7 месяцев белорусских протестов

Врач выдвинул новую теорию существования

Самое читаемое
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
 1 Просмотров: 36606
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 17334
Показали виноград, который лучше не покупать
Показали виноград, который лучше не покупать
6
 Просмотров: 8964
Самолет с 239 людьми бесследно исчез
Самолет с 239 людьми бесследно исчез
 Просмотров: 8577
Была киберполицейской: показали фото женщины, которую зверски убили в Киеве
Была киберполицейской: показали фото женщины, которую зверски убили в Киеве
5
 Просмотров: 6786
Знаменитости
Звезды, которые впервые стали матерями после 40 лет
Звезды, которые впервые стали матерями после 40 лет
5
 Просмотров: 207
Alyona Alyona показала пышную фигуру в прозрачном белье
Alyona Alyona показала пышную фигуру в прозрачном белье
5
 Просмотров: 927
Даша Астафьева сексуально позировала в леопадровом белье
Даша Астафьева сексуально позировала в леопадровом белье
3
 Просмотров: 927
"Где познакомиться с мужчиной в Париже" - Ирэна Карпа поделилась лайфхаками
"Где познакомиться с мужчиной в Париже" - Ирэна Карпа поделилась лайфхаками 1 Просмотров: 369
Вокалист "Бумбокс" одел футболку с политическим подтекстом
Вокалист "Бумбокс" одел футболку с политическим подтекстом
9
 Просмотров: 2421
Больше всего комментируют
4
В Крыму вырубают старинный парк: местные жалуются Путину
4
Еще не решил - Мендель о втором сроке Зеленского
3
Минобороны Германии выяснило, сколько ядерных боеголовок имеет Россия
3
В Конча-Заспе митинговали за освобождение Стерненко
2
Почему телефонный разговор Байдена с Зеленским до сих пор не состоялся
Голосов: 42706
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть