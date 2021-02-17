В звездной пары с "Игры престолов" родился первенец

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Звездные супруги 34-летние Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями. У актеров сериала "Игра престолов" родился сын. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Также в сети появились снимки, на которых супруги вместе с новорожденным малышом гуляют по Лондону. Роуз несет сына в специальном рюкзаке-переноске.

Но официальных подтверждений о рождении ребенка от актеров и их представителей пока не поступало.

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Кит Харингтон и Роуз Лесли познакомилась на съемках "Игры престолов", где они сыграли Джона Сноу и Игритт соответственно. Именно на съемках 2-го сезона сериала актеры влюбились друг в друга. А 23 июня 2018-го пара поженилась. На свадьбу, которую праздновали в Шотландии, пригласили коллег из "Игры престолов".